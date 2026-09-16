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Унаслідок обвалення багатоповерхівки у Газі загинуло 20 людей, серед них діти (оновлено)

Обвалена багатоповерхівка зазнала серйозних пошкоджень під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Унаслідок обвалення багатоповерхівки у Газі загинуло 20 людей, серед них діти (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У місті Газа у Смузі Гази обвалилася будівля, де проживали переміщені палестинські родини, вбивши щонайменше 20 людей. Спочатку йшлося про 12 жертв.

Про це повідомляють Associated Press та BBC.

Серед загиблих є, зокрема, п'ятеро дітей. 

Обвалена багатоповерхівка зазнала серйозних пошкоджень під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом, раніше вже лунали попередження щодо її аварійного стану.

У квартирах шестиповерхового будинку мешкали близько 10 родин – попри попередження про те, що будівля є небезпечною.

За інформацією лікарні “Аш-Шифа”, ще 15 осіб дістали поранення. Десятки людей вважаються зниклими безвісти або залишаються під завалами.

  • Обвали будівель стали серйозною загрозою в Газі. Сім’ї, що втратили житло, часто повертаються з наметових таборів до будинків, пошкоджених обстрілами протягом майже трьох років війни.
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