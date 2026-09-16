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Статки Трампа зросли на $2,7 мільярда, - Forbes

Основними джерелами зростання капіталу стали криптовалютні проєкти, закордонні угоди та зростання вартості частини його бізнес-активів.

Статки Трампа зросли на $2,7 мільярда, - Forbes
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Статки президента США Дональда Трампа зросли приблизно на $2,7 млрд після перемоги на президентських виборах у 2024 році.

Про це повідомляє Forbes.

Причому, за останній рік статки Трампа скоротилися приблизно на 300 млн доларів - із рекордних $7,3 млрд у вересні 2025 року до $7 млрд станом на вересень цього року.

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Основними джерелами зростання капіталу стали криптовалютні проєкти, закордонні угоди та зростання вартості частини його бізнес-активів.

Найбільша категорія у структурі статків Трампа - криптовалюта та ліквідні активи, які Forbes оцінює загалом у 2,4 млрд дол. Із них близько 1,9 млрд дол. припадає на ліквідні активи.

Окремо Forbes оцінює: мемкоїни $TRUMP - $183 млн; основний криптовалютний проєкт родини Трампа World Liberty Financial - 78 млн; бізнес зі стейблкоїном USD1, який прив'язаний до долара - 233 млн. Ще $1,8 млрд. Forbes оцінює як чисту вартість гольф-клубів і курортів Трампа.

Традиційний бізнес у сфері нерухомості залишається важливою частиною статків американського президента. Forbes оцінює його інвестиції в нерухомість приблизно в $1,1 млрд.

Ще в $1 млрд Forbes оцінює частку Трампа у Trump Media & Technology Group, материнській компанії соціальної мережі Truth Social. 

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