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У Газі обвалилася багатоповерхівка. Загинуло 12 людей, серед них діти

Обвалена багатоповерхівка зазнала серйозних пошкоджень під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

У Газі обвалилася багатоповерхівка. Загинуло 12 людей, серед них діти
Фото: EPA/UPG

У місті Газа у Смузі Гази обвалилася будівля, де проживали переміщені палестинські родини, вбивши щонайменше 12 людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Серед загиблих є, зокрема, четверо дітей. 

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Обвалена багатоповерхівка зазнала серйозних пошкоджень під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом, і раніше вже лунали попередження щодо її аварійного стану.

У ній мешкали близько шести родин переселенців. 

За інформацією лікарні “Аш-Шифа”, ще 15 осіб дістали поранення. Десятки людей вважаються зниклими безвісти або залишаються під завалами.

Обвали будівель стали серйозною загрозою в Газі. Сім’ї, що втратили житло, часто повертаються з наметових таборів до будинків, пошкоджених обстрілами протягом майже трьох років війни.

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