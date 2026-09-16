Демократи вимагають пояснити, чому наближений до Путіна бізнесмен фінансував вечірку для сина президента США.

Слідчий комітет Палати представників Конгресу США з'ясовує обставини історії щодо оплати російським олігархом Умаром Кремльовим весільного святкування для сина президента США Дональда Трампа-молодшого та його дружини Беттіни.

Як пише The Guardian, очільник демократів у комітеті Роберт Гарсія заявив, що звернувся до керівниці апарату Білого дому С'юзі Вайлз з вимогою надати усі документи та записи щодо розмов між президентською адміністрацією та сином глави держави про Кремльова.

За словами конгресмена, виникає чимало запитань щодо того, чому син президента та власник компаній, які отримують замовлення від міністерства оборони, спілкується з людиною із близького оточення російського диктатора Путіна.

Гарсія наполягає на тому, що Трамп-молодший має відповісти: що отримав Умар Кремльов в обмін на те, що витратив на вечірку для сина президента та його дружини сотні тисяч доларів.

Дональд Трамп-старший заявив, що він не знає, хто такий Умар Кремльов, ніколи його не бачив і не був присутній на вечірці, організованій ним для Трампа-джуніора.