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У Німеччині невідомий БПЛА впав біля військового аеродрому

Інформації про те, чи була спроба атаки на режимний об'єкт, поки немає.

У Німеччині невідомий БПЛА впав біля військового аеродрому
Німеччина
Фото: EPA/UPG

Поблизу німецького військового аеродрому Вунсторф, розташованого неподалік Ганновера, сталося падіння безпілотника.

Як пише Bild, одразу після того, як були знайдені уламки БПЛА, поліція розпочала на місці інциденту масштабну операцію. Район було ретельно обстежено для з'ясування походження дрона та обставин ймовірної атаки. Окрім правоохоронців, до околиць режимного об'єкту прибули численні співробітники екстрених служб. 

Така увага до інциденту пов'язана зі значенням Вунсторфа для Бундесверу. Саме тут базується транспортна авіація німецького війська. 

Наразі невідомо, чи був запуск безпілотника свідомою спробою завдати шкоди аеродрому. До появи висновків слідства у поліції не поспішають висувати версії щодо того, що БПЛА міг бути російським. 

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