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Завод у Румунії уклав контракт на 54 млн євро для виробництва боєприпасів НАТО

Переможця тендеру обрали серед трьох пропозицій від компаній із Бельгії і Туреччини.

Завод у Румунії уклав контракт на 54 млн євро для виробництва боєприпасів НАТО
боєприпаси, фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Завод «Куджир» у Румунії підписав угоду на 54 млн євро на постачання спеціального обладнання для виготовлення компонентів до набоїв калібру 12,7x99 мм за стандартами НАТО. 

Контракт є частиною масштабної програми модернізації підприємства загальною вартістю понад 550 млн леїв, пише Informat.

Ці інвестиції дозволять оновити промислову інфраструктуру, збільшити потужності й розширити асортимент продукції. Нове обладнання забезпечить випуск патронів модифікацій M8, M20 та M33 з мінімальною швидкістю 80 штук на хвилину та ефективністю не менше 85%.

Переможця тендеру обрали серед трьох пропозицій від компаній із Бельгії і Туреччини.

Проєкт модернізації охоплює чотири етапи. Реконструкцію промислового цеху завершать у грудні цього року, а розгортання лінії для виробництва набоїв калібру 5,56x45 мм розраховане до листопада. 

Тим часом уряд Німеччини планує скоротити фінансування закупівлі боєприпасів у 2027 році, попри загальне збільшення оборонних витрат. Такі зміни можуть посилити тиск на найбільшого європейського виробника артилерійських боєприпасів Rheinmetall, акції якого вже втратили понад 30% від початку року.

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