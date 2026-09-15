Завод у Румунії уклав контракт на 54 млн євро для виробництва боєприпасів НАТО

Завод «Куджир» у Румунії підписав угоду на 54 млн євро на постачання спеціального обладнання для виготовлення компонентів до набоїв калібру 12,7x99 мм за стандартами НАТО.

Контракт є частиною масштабної програми модернізації підприємства загальною вартістю понад 550 млн леїв, пише Informat.

Ці інвестиції дозволять оновити промислову інфраструктуру, збільшити потужності й розширити асортимент продукції. Нове обладнання забезпечить випуск патронів модифікацій M8, M20 та M33 з мінімальною швидкістю 80 штук на хвилину та ефективністю не менше 85%.

Переможця тендеру обрали серед трьох пропозицій від компаній із Бельгії і Туреччини.

Проєкт модернізації охоплює чотири етапи. Реконструкцію промислового цеху завершать у грудні цього року, а розгортання лінії для виробництва набоїв калібру 5,56x45 мм розраховане до листопада.

Тим часом уряд Німеччини планує скоротити фінансування закупівлі боєприпасів у 2027 році, попри загальне збільшення оборонних витрат. Такі зміни можуть посилити тиск на найбільшого європейського виробника артилерійських боєприпасів Rheinmetall, акції якого вже втратили понад 30% від початку року.