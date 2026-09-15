Вперше в Японії кількість людей віком від 100 років перевищила 100 тисяч

Більшість із них – жінки: вони становлять 88%, або 94 298 осіб від загальної кількості.

Вперше в історії Японії кількість людей віком 100 років і старше перевищила 100 тисяч – це новий рекорд для країни, відомої своєю довголітністю.

Про це пише CNN.

За даними Міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення, у вересні кількість довгожителів зросла до 107 677 осіб. Це вже 56-й рік поспіль, коли цей показник збільшується, а порівняно з минулим роком кількість людей віком від 100 років зросла майже на 8 тисяч.

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Більшість із них – жінки: вони становлять 88%, або 94 298 осіб від загальної кількості.

Японія стабільно входить до числа країн із найвищою тривалістю життя у світі. За даними Світового банку, у 2024 році середня очікувана тривалість життя в Японії становила 84 роки. Для порівняння, у США цей показник становив 79 років.

Науковці пов’язують довголіття японців зі здоровим харчуванням та розвиненою системою охорони здоров’я. Попри репутацію японських міст як місць із надзвичайно тривалим робочим днем, деякі жителі дотримуються філософії «ікіґай» (ikigai), яка заохочує людей знаходити сенс, користь і радість у житті.

Сьогодні в Японії живуть одні з найстаріших людей у світі. За даними міністерства, це, зокрема, 114-річна Фуйо Кісімото з Кіото та 112-річний Хікару Като з Кумамото.

Водночас старіння населення створює дедалі більший тиск на четверту за розміром економіку світу, збільшуючи витрати на догляд за літніми людьми та скорочуючи чисельність робочої сили.

Попри те, що одне покоління японців живе довше, населення країни, яке становить близько 123 млн осіб, продовжує скорочуватися через рекордно низьку народжуваність.

Останніми роками Японія також відкрила кордони для кваліфікованих працівників та іноземних робітників. Водночас уряд нещодавно посилив вимоги до отримання віз на тлі зростання настроїв, спрямованих проти іноземців.