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США ввели санкції проти російського банку через зв'язки з Іраном

В Мінфіні США зазначили, що банк причетний до переміщення мільярдів іранських активів.

США ввели санкції проти російського банку через зв'язки з Іраном
Фото: Наша Нива

Міністерство фінансів США ввело санкції проти російського банку «ВТБ», через причетність до обходу санкцій Іраном.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США.

«ВТБ Банк» - це одна з найбільших фінансових установ Росії. Як йдеться в пресрелізі, останні роки там відкрили банківські представництва в Ірані з метою тіснішої банківської координації з іранським режимом та розширення торгівлі між двома країнами. Протягом останніх трьох років ВТБ Банк встановив кореспондентські банківські відносини з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, та в січні 2025 року почав вживати заходів для розширення своєї присутності в Тегерані. 

 Зазначається, що банк причетний до переміщення мільярдів заморожених іранських активів та створив систему розрахунків для національних валют через кореспондентські рахунки в іранських ріалах та російських рублях з метою збільшення двосторонньої торгівлі.

  • ЄС не зміг домовитися про продовження санкцій проти РФ. До завершення їхньої дії залишився день. У цьому санкційному пакеті йдеться про замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб. 
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