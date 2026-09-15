В Мінфіні США зазначили, що банк причетний до переміщення мільярдів іранських активів.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти російського банку «ВТБ», через причетність до обходу санкцій Іраном.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США.

«ВТБ Банк» - це одна з найбільших фінансових установ Росії. Як йдеться в пресрелізі, останні роки там відкрили банківські представництва в Ірані з метою тіснішої банківської координації з іранським режимом та розширення торгівлі між двома країнами. Протягом останніх трьох років ВТБ Банк встановив кореспондентські банківські відносини з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, та в січні 2025 року почав вживати заходів для розширення своєї присутності в Тегерані.

Зазначається, що банк причетний до переміщення мільярдів заморожених іранських активів та створив систему розрахунків для національних валют через кореспондентські рахунки в іранських ріалах та російських рублях з метою збільшення двосторонньої торгівлі.