Євросоюз тимчасово продовжив дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня.

Про це повідомив речник Ірландського головування в Раді ЄС, пише "Суспільне".

У понеділок, 14 вересня, посли країн ЄС знову обговорили продовження санкційного режиму. Щоб надати державам-членам додатковий час для вивчення пропозицій, вони домовилися тимчасово продовжити дію обмежень ще на тиждень.

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Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішенням чинності. Водночас консультації між країнами ЄС триватимуть, після чого очікуються подальші обговорення.

В Ірландському головуванні наголосили, що продовження санкцій необхідне для збереження тиску на Росію, а також на осіб та організації, які підтримують її війну, сприяють їй або отримують від неї вигоду.

Індивідуальні санкції ЄС передбачають заморожування активів, заборону на надання підсанкційним особам і організаціям коштів чи інших економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діє заборона на поїздки до ЄС.

Загалом обмеження поширюються приблизно на 2600 фізичних та юридичних осіб.

Попередньо ці санкції були продовжені до 15 вересня 2026 року. У березні Рада ЄС продовжила їх на шість місяців, однак після завершення цього терміну країни-члени поки не дійшли остаточної згоди щодо подальшого рішення.