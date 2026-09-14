«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСвіт

ЄС тимчасово продовжив індивідуальні санкції проти Росії до 22 вересня, – "Суспільне"

Санкції поширюються приблизно на 2600 фізичних та юридичних осіб.

ЄС тимчасово продовжив індивідуальні санкції проти Росії до 22 вересня, – "Суспільне"
Фото: detector.media

Євросоюз тимчасово продовжив дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня.

Про це повідомив речник Ірландського головування в Раді ЄС, пише "Суспільне".

У понеділок, 14 вересня, посли країн ЄС знову обговорили продовження санкційного режиму. Щоб надати державам-членам додатковий час для вивчення пропозицій, вони домовилися тимчасово продовжити дію обмежень ще на тиждень.

Реклама

Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішенням чинності. Водночас консультації між країнами ЄС триватимуть, після чого очікуються подальші обговорення.

В Ірландському головуванні наголосили, що продовження санкцій необхідне для збереження тиску на Росію, а також на осіб та організації, які підтримують її війну, сприяють їй або отримують від неї вигоду.

Індивідуальні санкції ЄС передбачають заморожування активів, заборону на надання підсанкційним особам і організаціям коштів чи інших економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діє заборона на поїздки до ЄС.

Загалом обмеження поширюються приблизно на 2600 фізичних та юридичних осіб.

Попередньо ці санкції були продовжені до 15 вересня 2026 року. У березні Рада ЄС продовжила їх на шість місяців, однак після завершення цього терміну країни-члени поки не дійшли остаточної згоди щодо подальшого рішення.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies