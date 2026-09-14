Reuters: Саудівська Аравія може вичерпати запаси нафти для експорту через Червоне море

Саудівська Аравія може вичерпати запаси нафти, призначені для експорту через Червоне море, якщо протягом найближчих днів не відновить роботу нафтопроводу "Схід – Захід", який є альтернативним маршрутом для постачання нафти в обхід Ормузької протоки.
Про це Reuters повідомили покупці саудівської нафти та трейдери.
11 вересня після атак безпілотників Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти у світі, була змушена зупинити роботу нафтопроводу. Ер-Ріяд наразі не повідомив детальної інформації про масштаби пошкоджень та терміни відновлення прокачування.
За оцінками співрозмовників агенства, ремонт може тривати від п’яти-шести тижнів. Водночас інше джерело вважає, що трубопровід можуть відремонтувати швидше та частково відновити прокачування ще під час ремонтних робіт.
Нафтопровід використовували для транспортування близько 4 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Це приблизно 4% світових постачань нафти.
Тривала зупинка нафтопроводу може призвести до вилучення цих обсягів зі світового ринку.
Подальше скорочення поставок здатне посилити глобальний дефіцит нафти, на тлі якого світові ціни вже зросли, а інфляційний тиск посилився через блокаду Ормузької протоки.
- 11 вересня ціна нафти Brent піднялася до близько 107 доларів за барель на тлі загострення бойових дій між єменськими бойовиками-хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія.