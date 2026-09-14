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Reuters: Саудівська Аравія може вичерпати запаси нафти для експорту через Червоне море

Ціни на нафту знову можуть зрости.

Reuters: Саудівська Аравія може вичерпати запаси нафти для експорту через Червоне море
Фото: СЗРУ

Саудівська Аравія може вичерпати запаси нафти, призначені для експорту через Червоне море, якщо протягом найближчих днів не відновить роботу нафтопроводу "Схід – Захід", який є альтернативним маршрутом для постачання нафти в обхід Ормузької протоки.

Про це Reuters повідомили покупці саудівської нафти та трейдери.

11 вересня після атак безпілотників Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти у світі, була змушена зупинити роботу нафтопроводу. Ер-Ріяд наразі не повідомив детальної інформації про масштаби пошкоджень та терміни відновлення прокачування.

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За оцінками співрозмовників агенства, ремонт може тривати від п’яти-шести тижнів. Водночас інше джерело вважає, що трубопровід можуть відремонтувати швидше та частково відновити прокачування ще під час ремонтних робіт.

Нафтопровід використовували для транспортування близько 4 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Це приблизно 4% світових постачань нафти.

Тривала зупинка нафтопроводу може призвести до вилучення цих обсягів зі світового ринку. 

Подальше скорочення поставок здатне посилити глобальний дефіцит нафти, на тлі якого світові ціни вже зросли, а інфляційний тиск посилився через блокаду Ормузької протоки.

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