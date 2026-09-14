Країни Перської затоки скасували заплановану на сьогодні зустріч із Іраном

Держави Перської затоки скасували заплановану на понеділок зустріч з Іраном. Як пише Reuters, єменські хусити здійснили нову атаку на Саудівську Аравію. Це сталося після бойових дій, які розширили війну на Близькому Сході на ще один напрямок і ще більше поставили під загрозу глобальні постачання нафти.

Хусити в Ємені, яких підтримує Іран, заявили, що в понеділок випустили десятки ракет і безпілотників по саудівській військовій авіабазі в Хаміс-Мушайті неподалік кордону. За їхніми словами, були уражені ангари для літаків, радарні системи, злітно-посадкові смуги та склади боєприпасів. Хусити назвали атаку відповіддю на сотні авіаударів Саудівської Аравії по Ємену в останні дні.

Саудівська влада оголосила короткочасні надзвичайні попередження в цьому районі та ще в трьох південних містах, які раніше зазнавали обстрілів з боку хуситів.

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Минулого тижня хусити здійснили наступ у Ємені, кульмінацією якого стало захоплення в п’ятницю острова біля входу до Червоного моря. Окрема атака того ж дня, яку Ер-Ріяд поклав на підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, вивела з ладу саудівський нафтопровід East-West – головний маршрут транспортування нафти з Близького Сходу в обхід заблокованої Ормузької протоки.

Оман мав прийняти в понеділок зустріч за участю Ірану та країн Перської затоки, щоб обговорити переговори щодо відновлення роботи Ормузької протоки.

Однак міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Альбусаїді вночі оголосив, що зустріч відклали «в інтересах досягнення консенсусу». Іран заявив, що відтермінування відбулося на прохання Саудівської Аравії.

Тим часом Іран оприлюднив список із 77 суден, які, за його твердженням, порушили протоколи проходження Ормузької протоки. Для будь-якого судна зі списку можуть бути запроваджені «обмеження на майбутні проходження, зокрема штрафи, затримання або конфіскація». До списку також можуть додати інші судна, які допомагали цим кораблям, приймаючи їхні вантажі.

Посилення бойових дій у Ємені створює дилему для Вашингтона, який перебуває під тиском необхідності допомогти своїм союзникам у Саудівській Аравії, але водночас не хоче розширювати дорогу війну на новий напрямок.

Саудівська Аравія понад десять років очолює арабську коаліцію, яка воює з хуситами після того, як гірські повстанці захопили столицю Ємену у 2014 році. Останні кілька років бойові дії там переважно були припинені завдяки перемир’ю, однак тепер вони відновилися.

Ціни на сиру нафту в понеділок зросли більш ніж на 3%. Трейдери заявляють, що зупинка саудівського нафтопроводу може призвести до втрати до 4% світових поставок нафти, якщо його не вдасться відновити протягом кількох днів. Супутникові знімки показують пошкоджені внаслідок пожеж ділянки трубопроводу. Ер-Ріяд поки не назвав точних термінів його простою.