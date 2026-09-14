Ціни на нафту знову піднялися

Ціни на нафту зросли після того, як Саудівська Аравія зупинила роботу великого нафтопроводу через атаки. Це сколихнуло ринок і порушило роботу маршруту, який відігравав важливу роль в обході Ормузької протоки під час війни між США та Іраном.

Зупинка трубопроводу East-West, який проходить через територію Саудівської Аравії, означає, що один із найважливіших альтернативних маршрутів королівства на тлі війни з Іраном наразі не працює.

Подальший вплив на ринок залежатиме від обсягів нафти, які Саудівська Аравія зможе експортувати зі своїх запасів, а також від того, яку частину постачань вона зможе перенаправити назад до Перської затоки. Однак для цього нафті доведеться проходити через Ормузьку протоку, що пов’язано зі значними ризиками.

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Ще до атаки ціни на нафту зростали: від початку року Brent подорожчала більш ніж на три чверті. Минулого тижня світовий еталонний сорт знову перевищив позначку $100 за барель уперше з липня, оскільки скорочення запасів і збільшення закупівель з боку Китаю посилили дефіцит на ринку нафти.

Нафтопереробні компанії платять величезні премії, щоб забезпечити собі поставки сирої нафти, оскільки вартість продажу нафтопродуктів стрімко зростає. Вони готові платити рекордні суми за танкери для перевезення нафти по всьому світу, а доступність суден також залишається надзвичайно низькою.

Криза на Близькому Сході спричинила інфляційний шок для світової економіки: зростають ціни на нафту, природний газ і нафтопродукти, зокрема дизельне паливо. Після атак на трубопровід, пропускна здатність якого становить близько 7 млн барелів на добу, Ірак почав намагатися мінімізувати наслідки.

У Саудівській Аравії запасів нафти може вистачити для підтримки експорту протягом п’яти-семи днів, однак після цього почнуться перебої, вважають експерти. Також прогнозують, що у найближчій перспективі нафта може зрости до $120 за барель.