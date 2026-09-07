Ціни на нафту зросли на понад $1 за барель

Нафта марки Brent продається по $97,48 за барель, а WTI зросла до $92,62 за барель.

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на $1 за барель після взаємних ударів США та Ірану по суднах, що проходять через Ормузьку протоку та інші райони.

Як пише Reuters, станом на 07:27 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,20, або 1,25%, до $97,48 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $1,14, або 1,25%, до $92,62 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 7,8%, а WTI – майже на 10% після відновлення ударів США та Ірану, які призвели до скорочення потоків нафти через Ормузьку протоку. Раніше через неї проходила п'ята частина світових поставок нафти.

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У суботу американські сили завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах, повідомило Центральне командування США. Один із них перебував біля узбережжя острова Харк, неподалік від ключового для Ірану центру експорту нафти.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану в суботу заявили, що атакували три нафтові танкери, які прямували несанкціонованими маршрутами через Ормузьку протоку, а також три додаткові американські судна в інших районах.

За словами морської розвідувальної компанії Marisks, суботні атаки стали «значною ескалацією морського конфлікту».

За даними аналітичної компанії Kpler, упродовж останніх 10 днів через Ормузьку протоку в середньому проходили 10 вантажних суден на добу – це найнижчий показник із травня.