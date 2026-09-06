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ОПЕК+ планує залишити видобуток нафти без змін у жовтні, – Reuters

ОПЕК+ може призупинити подальше збільшення видобутку у четвертому кварталі.

ОПЕК+ планує залишити видобуток нафти без змін у жовтні, – Reuters
Фото: СЗРУ

ОПЕК+ на засіданні в неділю, 6 вересня, планує залишити свою політику щодо видобутку нафти у жовтні без змін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

У серпні ОПЕК+ домовилася збільшити видобуток у вересні, завершивши поетапне скасування скорочення виробництва на 1,65 млн барелів на добу, погодженого ще у 2023 році.

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Водночас попри збільшення видобутку країни ОПЕК+ продовжують виробляти значно менше нафти, ніж передбачають встановлені цільові показники. Однією з причин є війна на Близькому Сході.

Крім того, група продовжує застосовувати ще один рівень скорочень видобутку, який для більшості її учасників діятиме до кінця 2026 року.

Перед тим як ОПЕК+ вирішить, як надалі скасовувати обмеження та збільшувати видобуток, країнам-учасницям необхідно переглянути свої нафтовидобувні потужності. Це потрібно для визначення базових рівнів виробництва на 2027 рік, від яких залежатимуть майбутні квоти.

За інформацією джерел Reuters, відповідні обговорення, ймовірно, відбудуться пізніше у 2026 році. Через це ОПЕК+ може призупинити подальше збільшення видобутку у четвертому кварталі.

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