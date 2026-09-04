Зеленський: Україна працює з країнами Близького Сходу та Північної Африки над безпекою продовольчих перевезень

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Україна працює з країнами Близького Сходу та Північної Африки над безпекою морських перевезень продовольства на тлі російських ударів по українських портах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, безпека морських перевезень є важливою для десятків країн світу.

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"Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були в безпеці, бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна працює з країнами, які можуть вплинути на ситуацію та запропонувати дипломатичні рішення.

"Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути й запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи, кризи вартості життя, а отже, соціальних вибухів", – заявив президент.

Зеленський повідомив, що Україна готує відповідні рішення та подякував, зокрема, президенту Єгипту за конструктивну позицію.

"Так само ми говорили з Туреччиною, з Еміратами, із Саудівською Аравією щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки", – розповів він.

Президент також повідомив, що сьогодні заслухав доповідь Міністерства закордонних справ України, під час якої сторони обговорили деталі.

"Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки", – додав Зеленський.