Зеленський: Україна працює з країнами Близького Сходу та Північної Африки над безпекою продовольчих перевезень

Україна працює з країнами Близького Сходу та Північної Африки над безпекою морських перевезень продовольства на тлі російських ударів по українських портах.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За словами президента, безпека морських перевезень є важливою для десятків країн світу.
"Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були в безпеці, бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна працює з країнами, які можуть вплинути на ситуацію та запропонувати дипломатичні рішення.
"Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути й запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи, кризи вартості життя, а отже, соціальних вибухів", – заявив президент.
Зеленський повідомив, що Україна готує відповідні рішення та подякував, зокрема, президенту Єгипту за конструктивну позицію.
"Так само ми говорили з Туреччиною, з Еміратами, із Саудівською Аравією щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки", – розповів він.
Президент також повідомив, що сьогодні заслухав доповідь Міністерства закордонних справ України, під час якої сторони обговорили деталі.
"Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки", – додав Зеленський.
- Портова інфраструктура і судноплавство залишаються пріоритетними цілями ворога. Росія прагне повністю унеможливити морські транспортування в Україні.