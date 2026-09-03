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Уряд вніс у Раду законопроєкти для отримання 1,45 млрд євро від ЄС і МВФ

Вони стосуються, зокрема, ПДВ для ФОПів і ефективності Вищого антикорсуду.

Уряд вніс у Раду законопроєкти для отримання 1,45 млрд євро від ЄС і МВФ
глава уряду Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Кабмін передав до Верховної Ради чотири законопроєкти, від ухвалення яких залежить залучення зовнішнього фінансування і отримання третього траншу макрофінансової допомоги розміром 1,45 млрд євро. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, перший документ передбачає спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів і підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ зі 100 тисяч до 1 млн грн. 

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Другий законопроєкт приводить правила трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів ОЕСР і ЄС.

Третя ініціатива пропонує об’єднати ключові інституції ринків капіталу в холдингову структуру і залучити міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс. 

Четвертий проєкт закону підвищує ефективність ВАКС через запровадженню одноосібного розгляду цивільних справ про необґрунтовані активи і адміністративних справ щодо застосування санкцій.

Корецький наголосив, що ухвалення цих рішень є частиною міжнародних зобов'язань України перед ЄС і МВФ, а також умовою для надходження до бюджету значної частини з передбачених партнерською допомогою $29,5 млрд.

  • Днями президент Володимир Зеленський розкритикував парламент, який не зміг ухвалити закони, необхідні для отримання коштів від партнерів. 
  • Згодом відбулася зустріч прем’єра Корецького і місії МВФ. Ішлося про фінансову допомогу нашій державі і підготовку бюджету на наступний рік.
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