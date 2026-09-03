Вони стосуються, зокрема, ПДВ для ФОПів і ефективності Вищого антикорсуду.

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Кабмін передав до Верховної Ради чотири законопроєкти, від ухвалення яких залежить залучення зовнішнього фінансування і отримання третього траншу макрофінансової допомоги розміром 1,45 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, перший документ передбачає спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів і підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ зі 100 тисяч до 1 млн грн.

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Другий законопроєкт приводить правила трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів ОЕСР і ЄС.

Третя ініціатива пропонує об’єднати ключові інституції ринків капіталу в холдингову структуру і залучити міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс.

Четвертий проєкт закону підвищує ефективність ВАКС через запровадженню одноосібного розгляду цивільних справ про необґрунтовані активи і адміністративних справ щодо застосування санкцій.

Корецький наголосив, що ухвалення цих рішень є частиною міжнародних зобов'язань України перед ЄС і МВФ, а також умовою для надходження до бюджету значної частини з передбачених партнерською допомогою $29,5 млрд.