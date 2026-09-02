Країни хочуть повернути обсяги двосторонньої торгівлі до довоєнного рівня - близько 1 млрд доларів на рік.

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Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine

Україна та Азербайджан обговорили розширення аграрної торгівлі та нові інвестиційні проєкти. Міністр агрополітики України Тарас Висоцький провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Сеймуром Мардалієвим.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Сторони обговорили розширення двостороннього співробітництва в аграрній сфері, збільшення товарообігу між країнами, залучення азербайджанських інвестицій в український агросектор та розвиток нових торговельних можливостей.

Зокрема, йшлося про необхідність повернення обсягів двосторонньої торгівлі до довоєнного рівня – близько 1 млрд доларів на рік. Аграрний сектор може відіграти одну з ключових ролей.

Азербайджан пропонує активніше використовувати логістичні можливості країни для розширення поставок української агропродукції не лише безпосередньо на азербайджанський ринок, а й до країн Центральної Азії та Близького Сходу.

Наприкінці листопада планують провести чергове засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з економічного співробітництва.