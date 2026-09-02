Україна та Азербайджан обговорили розширення аграрної торгівлі та нові інвестиційні проєкти. Міністр агрополітики України Тарас Висоцький провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Сеймуром Мардалієвим.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
Сторони обговорили розширення двостороннього співробітництва в аграрній сфері, збільшення товарообігу між країнами, залучення азербайджанських інвестицій в український агросектор та розвиток нових торговельних можливостей.
Зокрема, йшлося про необхідність повернення обсягів двосторонньої торгівлі до довоєнного рівня – близько 1 млрд доларів на рік. Аграрний сектор може відіграти одну з ключових ролей.
Азербайджан пропонує активніше використовувати логістичні можливості країни для розширення поставок української агропродукції не лише безпосередньо на азербайджанський ринок, а й до країн Центральної Азії та Близького Сходу.
Наприкінці листопада планують провести чергове засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з економічного співробітництва.
- Азербайджан заявив про готовність забезпечувати Україну природним газом у разі виникнення такої потреби. Країна також планує розширювати співпрацю з Києвом в енергетичній сфері.