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Україна та Азербайджан обговорили розширення аграрної торгівлі та нові інвестиційні проєкти

Країни хочуть повернути обсяги двосторонньої торгівлі до довоєнного рівня - близько 1 млрд доларів на рік.

Україна та Азербайджан обговорили розширення аграрної торгівлі та нові інвестиційні проєкти
Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Україна та Азербайджан обговорили розширення аграрної торгівлі та нові інвестиційні проєкти. Міністр агрополітики України Тарас Висоцький провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Сеймуром Мардалієвим. 

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Сторони обговорили розширення двостороннього співробітництва в аграрній сфері, збільшення товарообігу між країнами, залучення азербайджанських інвестицій в український агросектор та розвиток нових торговельних можливостей.

Зокрема, йшлося про необхідність повернення обсягів двосторонньої торгівлі до довоєнного рівня – близько 1 млрд доларів на рік. Аграрний сектор може відіграти одну з ключових ролей.

Азербайджан пропонує активніше використовувати логістичні можливості країни для розширення поставок української агропродукції не лише безпосередньо на азербайджанський ринок, а й до країн Центральної Азії та Близького Сходу.

Наприкінці листопада планують провести чергове засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з економічного співробітництва.

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