На 2027 рік у державному бюджеті планують закласти близько 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Координаційної ради.
"На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона", – наголошує глава уряду.
За підсумками наради міністру Віталію Кіму доручили прискорити роботу з парламентом щодо схвалення Кодексу про Захисників і Захисниць державності.
Також планують опрацювати питання житлової програми для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб та розширити доступ до медичної допомоги, реабілітації й протезування.
"Є чіткі завдання Президента і визначені конкретні напрямки роботи для посилення підтримки ветеранів та членів їхніх сімей", – зазначив Прем’єр-міністр.
- Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нову програму підтримки ветеранів, яка ефективніше використовувати державні та місцеві ресурси. Відповідні зміни Кабінет Міністрів має представити до свята Покрови.