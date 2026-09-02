У держбюджеті-2027 планують передбачити близько 18,5 млрд грн на підтримку понад 1,5 млн ветеранів.

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На 2027 рік у державному бюджеті планують закласти близько 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Координаційної ради.

"На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона", – наголошує глава уряду.

За підсумками наради міністру Віталію Кіму доручили прискорити роботу з парламентом щодо схвалення Кодексу про Захисників і Захисниць державності.

Також планують опрацювати питання житлової програми для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб та розширити доступ до медичної допомоги, реабілітації й протезування.

"Є чіткі завдання Президента і визначені конкретні напрямки роботи для посилення підтримки ветеранів та членів їхніх сімей", – зазначив Прем’єр-міністр.