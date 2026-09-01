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Корецький: уряд знайшов 70 млрд грн економії, які підуть на потреби оборони

Паралельно всі гілки влади працюють над залученням додаткових міжнародних коштів для покриття дефіциту. 

Корецький: уряд знайшов 70 млрд грн економії, які підуть на потреби оборони
Сергій Корецький
Фото: facebook/Сергій Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони. За його словами, у результаті цієї роботи вже знайдено 70 млрд грн економії.

Про це він сказав у Верховній Раді, передає кореспондентка LB.ua.

"За результатами ми вже знайшли 70 млрд економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони», — зазначив Корецький і запевнив, що при цьому уряд виконає всі необхідні соціальні зобов'язання.

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"Таким чином щодо пенсій, зарплат проблем не буде", - наголосив прем'єр. 

За словами Корецького, під час підготовки бюджету на 2027 рік уряд виходитиме з принципу максимальної ефективності використання кожної бюджетної гривні. Він закликав народних депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету на наступний рік. 

Другим своїм завданням і завданням усього уряду прем'єр назвав детальний аудит потреб Міністерства оборони. За його словами, ці проблеми буде проаналізовано протягом місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів. 

Корецький звернувся до депутатів із проханням підтримати законопроєкти, необхідні для стійкості країни, утримання фронту та підтримання сил оборони, - "незалежно від рейтингів і політичних уподобань". 

"Я звертаюсь до вас як до відповідальних депутатів України, парламенту: незважаючи на рейтинги, на політичні вподобання, на різні інші обставини, я прошу підтримати законопроєкти, які вкрай важливі для стійкості країни, для утримання фронту, для підтримання сил оборони, тому що ці гроші йдуть саме на це", - сказав він. 

Прем'єр додав, що паралельно всі гілки влади працюють над залученням додаткових міжнародних коштів для покриття дефіциту, на який вказали сили оборони як на нову додаткову потребу. 

"Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає — це реальність, і ми повинні реагувати на ці виклики", - підсумував Корецький.

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