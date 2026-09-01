Reuters: США переберуть контроль над нафтовими родовищами у Венесуелі, які раніше належали Китаю та Росії

Раніше про масштабну угоду щодо видобутку нафти у Венесуелі оголосив Дональд Трамп.

Американська нафтова компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ у Венесуелі, якими раніше управляли китайські компанії та російська структура. Це станеться в межах масштабної угоди щодо видобутку венесуельської нафти, про яку оголосив президент США Дональд Трамп.

Про це Reuters повідомили двоє американських посадовців.

Загалом венесуельська влада передала NABEP 14 нових контрактів. Компанія планує контролювати 17 проєктів у країні та розвивати їх для постачання нафти переважно до США.

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П'ять із 14 нових родовищ раніше експлуатували китайські компанії, а ще одним управляла російська компанія. Серед них – активи, пов'язані з China Concord Resources, Sinopec та China National Petroleum Corp. Деякі з китайських структур раніше потрапили під санкції США.

За умовами угоди, NABEP матиме операційний контроль над активами. Водночас уряд США отримає права на 35% компанії та пріоритетний доступ до 20% її нафтовидобутку за собівартістю. Держдепартамент США також матиме право першої відмови на придбання решти 80% продукції.

УВашингтон, крім того, матиме право вето щодо складу ради директорів NABEP. Більшість членів ради мають бути громадянами США.

Частину нафти, яку раніше постачали до Китаю, тепер планують спрямовувати на американський ринок. Трамп заявляв, що йдеться про мільйони барелів нафти, які вже транспортують до нафтопереробних заводів у Техасі та Луїзіані.

Що передувало?

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір використати венесуельську нафту для поповнення своїх стратегічних національних резервів. Глава Білого дому назвав це "подарунком від Венесуели народу США". Найбільша в історії нафтова угода, як її назвали у США, передбачає отримання американською стороною контрольного пакета акцій над підтвердженими запасами нафти обсягом понад 65 млрд барелів.

года фактично посилює позиції американських компаній у стратегічно важливому нафтовому секторі Венесуели та водночас послаблює роль Китаю і Росії, які тривалий час мали значну присутність у ньому.