У Британії порахували збитки від війни США проти Ірану

Британський центр економічних та бізнес-досліджень порахував втрати, яких зазнає кожна родина у Сполученому Королівстві через наслідки війни США проти Ірану.

Як пише The Guardian, стрибок інфляції та практична відсутність індексації зарплат призведе до того, що у 2026 році середньостатистична сім'я втратить 1100 фунтів доходу, а у 2027-ому ще додатково 1300 фунтів. Загалом втрати домогосподарств оцінюють у понад 70 мільярдів у британській валюті. Чимало - через анонсоване регулятором підвищення квартальних тарифів на енергію на 4%.

Перебої з постачанням нафти через Ормузьку протоку не лише збільшують для британців вартість енергоносіїв, але й негативно впливають на фінанси. Банк Англії на початку року планував розпочати зниження облікової ставки, натомість вартість позик залишилася незмінною, а до кінця року економісти прогнозують мінімум одне підвищення.