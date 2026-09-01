Держстат відзначив зменшення середньої зарплати в Україні

Державна служба статитики оприлюднила дані щодо середньої заробітної плати в Україні за липень 2026 року.

Порівняно з червнем українці почали отримувати в середньому на 1,6% менше. Втрата склала 540 гривень, а показник середньої зарплати зафіксували на позначці 32 243 гривні.

Київ очікувано лідирує серед регіонів - тут працівник можуть розраховувати в середньому на трохи більше 49 тисяч гривень. На другому місці несподівано Луганська область - хоча незрозуміло, як Держстату вдалося провести розрахунки у регіоні, який практично повністю окуповано росіянами.

Найнижчі середні зарплати - на Буковині та Кіровоградщині: близько 23,5 тисяч гривень. За галузевим розподіленням найбільше заробляють представники сфери інформації та телекомунікацій - понад 78 тисяч гривень. Найменше освітяни - ледве за 20 тисяч.

3,8 мільярда гривень склав борг роботодавців перед працівниками.