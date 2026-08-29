Це близько третини від потенційного обсягу експорту.

Від початку серпня Україна експортувала 1,423 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. Це близько третини від потенційного обсягу експорту за цей період.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

З 1 по 26 серпня експортували 822 тисячі тонн зернових культур. Решта припадає переважно на олійні культури, олію та шроти. По 600 тисяч тонн агропродукції перевезено залізницею та дунайським напрямком.

Уряд продовжує вживати заходи для підтримки аграріїв через блокаду морських портів. Зокрема, спільно з Нацбанком збільшили з 120 до 150 днів строк повернення валютної виручки за операціями з експорту зернових, олійних культур та продуктів їх переробки.

За словами міністра, обмеження експорту та висока вартість логістики вплинуть на плани аграріїв щодо осінньої посівної кампанії.

«Очевидно, що скорочення посівних площ восени буде. Зокрема, під озимою пшеницею. Водночас по озимому ріпаку суттєвих змін не очікуємо – його посівна кампанія вже розпочалася. Щодо озимого ячменю також прогнозуємо незначні зміни. Зменшення площ під пшеницею не створює загроз для внутрішньої продовольчої безпеки. Внутрішнє споживання пшениці становить близько 6 млн тонн, тоді як її виробництво останніми роками сягає 23-25 млн тонн», – повідомив Висоцький.