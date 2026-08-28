Допомогу передбачили для близько 350 тисяч родин, які мешкають у зонах активних та можливих бойових дій.

Міністерство соціальної політики запровадило новий механізм виплати одноразової грошової допомоги на зимовий період.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін у коментарі LB.ua.

Допомогу в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство отримають близько 350 тисяч родин, які мешкають у зонах активних та можливих бойових дій на відстані до 50 кілометрів від лінії фронту чи кордону.

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Для фінансування програми Мінсоцполітики відновило роботу спеціального гуманітарного рахунку в Національному банку. Міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ та Червоний Хрест, вже перерахували 2,2 млрд грн для допомоги жителям прифронтової смуги.

«Ми спільно виокремили 11 категорій найбільш вразливих категорій людей. Всі вони отримують по 19 400 грн на домогосподарство. Це одержувачі житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; одержувачі житлової субсидії на оплату комуналки; одинокі непрацездатні особи пенсійного віку; одинока мати (одинокий батько); хто отримують допомогу при народженні дитини; багатодітні сім’ї; родини з інвалідністю; сім’ї ВПО (крім тих, які тимчасово розміщені в безоплатних просторах); дитячі будинки сімейного типу; прийомні сім’ї і сім’ї патронатних вихователів. Кошти не прив'язані безпосередньо до якихось витрат, послуг або ще чогось тверде паливо або нетверде». – розповів Улютін.

Цьогорічна програма розповсюджується не лише на жителів сільської місцевості, яким потрібні дрова чи дров'яне опалення, а й на мешканців багатоквартирних будинків. Враховуючи досвід минулих відключень світла та тепла, уряд закриє потреби міського населення в прифронтових областях.

Прийом заявок від громадян мають розпочати на початку вересня одразу після схвалення відповідної постанови Кабінетом Міністрів. Усі виплати міністерство розраховує повністю завершити протягом жовтня і листопада, щоб люди встигли використати кошти до настання холодів.

Гроші надходитимуть на банківські карткові рахунки, а за відсутності такої можливості — виплачуватимуть через відділення Укрпошти, додав міністр.