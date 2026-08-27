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Уряд спрямував майже 77 млн грн на підготовку закладів освіти до зими

Найбільше грошей виділили державним спецзакладам наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування.

Уряд спрямував майже 77 млн грн на підготовку закладів освіти до зими
Ілюстративне фото

Уряд перерозподілив 76,9 млн грн на підготовку закладів освіти до зими. Кошти спрямують на автономне енергозабезпечення, енергоефективні вікна, ремонт покрівель і облаштування місць для харчування. 

Як розповіли у МОН, на ці потреби використали залишки освітньої субвенції, які накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та були перераховані до спеціального фонду держбюджету для міністерства. 

51,3 млн грн спрямували державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування підпорядкованим МОН.

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Ще 10,7 млн грн перекинули установам, які надають методичну й аналітичну підтримку закладам освіти. 

8,1 млн грн отримають Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні підрозділи, а 5,7 млн грн спрямовано на позашкільну освіту — Національному еколого-натуралістичному центру

0,9 млн грн спрямовано Національному агенству кваліфікацій для безперебійної роботи установи в осінньо-зимовий період.

Ще 165 тис. грн надають Центральноукраїнському професійному училищу соціальної реабілітації.

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