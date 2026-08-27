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У шести областях є нові знеструмлення через російські атаки

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період з 11:00 до 15:00. 

У шести областях є нові знеструмлення через російські атаки
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 27 серпня у шести областях України частина споживачів без світла через російські атаки. 

Як розповіли в Укренерго, є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській і Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 27 серпня, станом на 09:30, воно було на 4,7% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – ясна і прохолодна погода у більшості областей України, люди не вмикають кондиціонерів і ефективно працюють побутові сонячні електростанції.

Вчора, 26 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 25 серпня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також українців просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, і варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

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