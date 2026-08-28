З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Хмельниччині засудили жительку за зйомку військової частини

Раніше жінка вже мала проблеми із законом через злочини у сфері обігу наркотиків.

​На Хмельниччині засудили жительку за зйомку військової частини
засуджена жителька Хмельниччини
Фото: прокуратура України

Засудили жительку Хмельниччини, яка працювала на російську спецслужбу. 

Як повідомив Офіс Генпрокурора, суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Правоохоронці викрили зловмисницю у квітні минулого року. У березні жінка погодилася виконувати завдання представника ФСБ РФ. Для цього вона орендувала квартиру навпроти однієї з військових частин у Хмельницькому і встановила на телефон спеціальну програму, яка фіксувала час і GPS-координати зйомки.

Протягом двох тижнів фігурантка систематично знімала військовий об’єкт на фото й відео й надсилала матеріали куратору. Оплату за свою роботу вона отримувала на криптогаманець.

Під час обшуку в орендованому житлі правоохоронці вилучили мобільний телефон із листуванням з представником російської спецслужби. Також слідчі з'ясували, що раніше жінка вже мала проблеми із законом через злочини у сфері обігу наркотиків.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies