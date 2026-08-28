​На Хмельниччині засудили жительку за зйомку військової частини

Раніше жінка вже мала проблеми із законом через злочини у сфері обігу наркотиків.

Засудили жительку Хмельниччини, яка працювала на російську спецслужбу.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили зловмисницю у квітні минулого року. У березні жінка погодилася виконувати завдання представника ФСБ РФ. Для цього вона орендувала квартиру навпроти однієї з військових частин у Хмельницькому і встановила на телефон спеціальну програму, яка фіксувала час і GPS-координати зйомки.

Протягом двох тижнів фігурантка систематично знімала військовий об’єкт на фото й відео й надсилала матеріали куратору. Оплату за свою роботу вона отримувала на криптогаманець.

Під час обшуку в орендованому житлі правоохоронці вилучили мобільний телефон із листуванням з представником російської спецслужби. Також слідчі з'ясували, що раніше жінка вже мала проблеми із законом через злочини у сфері обігу наркотиків.