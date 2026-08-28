Бійці розширили атаки з окупованого півдня на схід України.

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Сили безпілотних систем протягом 26-28 серпня атакували 21 енерговузол на окупованій території і Луганську ТЕС. Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Він назвав цю операцією «Схід-Вйо», «філією» операції «Кримський рубильник off». Ударів завдали після атак по ТЕЦ у Херсоні.

«У цю гру, виявляється, грають двоє. Зима буде ранньою та темною. У Криму теж», – прокоментував Мадяр.

За три дні на окупованій території були уражені:

Луганська ТЕС «Щастя», населений пункт Щастя, Луганська обл., удару завдали 1 окремий центр СБС, 427 ОБр СБС «Рарог», 413 оп СБС «Рейд

Електропідстанція ПС 220 кВ «Алчевська», Алчевськ, Луганська обл., ГВ БАС «Фенікс»

Електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка», Тимофіївка, Херсонська обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»

Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська», Генічеськ, Херсонська обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»

Електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне», Ковильне, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»

Електропідстанція ПС 110 кВ «ЮДВ», Лісне, Донецька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «ВАОК», Володимирівка, Донецька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Луганськ», Луганськ, Луганська обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна», Новоозерне, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»

Електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє», Крайнє, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Електропідстанція ПС 110 кВ «Павлівка», Павлівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Дмитрівка», Дмитрівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Войкове тягова», Любівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Новотроїцька», Новотроїцьке, Донецька обл, 1 ОЦ СБС Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоазовська», Новоазовськ, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС «Нива», Нива, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ГРС «Старопетрівка», Старопетрівка, Запорізька обл, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ГРС «Роздольне», АР Крим, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ГРС «Маринівка», Маринівка, Запорізька обл, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ГРС «Новопавлівка», АР Крим, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ГРС «Партизани», АР Крим, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

За час операції СБС «Кримський рубильник off», що стартувала 1 липня, СБС атакували 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях.