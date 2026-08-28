Сили безпілотних систем протягом 26-28 серпня атакували 21 енерговузол на окупованій території і Луганську ТЕС. Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
Він назвав цю операцією «Схід-Вйо», «філією» операції «Кримський рубильник off». Ударів завдали після атак по ТЕЦ у Херсоні.
«У цю гру, виявляється, грають двоє. Зима буде ранньою та темною. У Криму теж», – прокоментував Мадяр.
За три дні на окупованій території були уражені:
- Луганська ТЕС «Щастя», населений пункт Щастя, Луганська обл., удару завдали 1 окремий центр СБС, 427 ОБр СБС «Рарог», 413 оп СБС «Рейд
- Електропідстанція ПС 220 кВ «Алчевська», Алчевськ, Луганська обл., ГВ БАС «Фенікс»
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка», Тимофіївка, Херсонська обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська», Генічеськ, Херсонська обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне», Ковильне, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «ЮДВ», Лісне, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «ВАОК», Володимирівка, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Луганськ», Луганськ, Луганська обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна», Новоозерне, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє», Крайнє, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Павлівка», Павлівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Дмитрівка», Дмитрівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Войкове тягова», Любівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Новотроїцька», Новотроїцьке, Донецька обл, 1 ОЦ СБС Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоазовська», Новоазовськ, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС «Нива», Нива, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГРС «Старопетрівка», Старопетрівка, Запорізька обл, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГРС «Роздольне», АР Крим, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГРС «Маринівка», Маринівка, Запорізька обл, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГРС «Новопавлівка», АР Крим, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГРС «Партизани», АР Крим, «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
За час операції СБС «Кримський рубильник off», що стартувала 1 липня, СБС атакували 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях.