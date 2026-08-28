Росія запустила у TikTok фейкове відео про “військового” 46-ї аеромобільної бригади

На відео він нібито скаржиться на “пекло на Слов'янському напрямку”, відсутність евакуації, величезні втрати та “мʼясні штурми”.

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Російська пропаганда запустила у TikTok фейк, згенерований у штучному інтелекті, з нібито “військовослужбовцем” 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформацїі.

На відео “військовий” скаржиться на “пекло на Слов'янському напрямку”, відсутність евакуації, величезні втрати та “мʼясні штурми”.

Насправді це відео є черговою російською фальсифікацією. Перевірка спеціалізованими сервісами підтверджує, що запис згенерований штучним інтелектом.

Ролик з фейковим “військовим” вкинули через анонімний акаунт, який маскується під проукраїнський канал і вже поширював інші російські фейки.