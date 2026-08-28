Росія запустила у TikTok фейкове відео про “військового” 46-ї аеромобільної бригади

Російська пропаганда запустила у TikTok фейк, згенерований у штучному інтелекті, з нібито “військовослужбовцем” 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформацїі.
На відео “військовий” скаржиться на “пекло на Слов'янському напрямку”, відсутність евакуації, величезні втрати та “мʼясні штурми”.
Насправді це відео є черговою російською фальсифікацією. Перевірка спеціалізованими сервісами підтверджує, що запис згенерований штучним інтелектом.
Ролик з фейковим “військовим” вкинули через анонімний акаунт, який маскується під проукраїнський канал і вже поширював інші російські фейки.
- Центр постійно виявляє у соцмережах поширення подібних ШІ-фейків з “українськими військовими”. Це – системна практика ворога, метою яких є дискредитація військового командування, формування хибного враження про хаос у лавах ЗСУ та деморалізація суспільства. Нещодавно Росія запустила ШІ-фейк про військовослужбовців 119-ї бригади тероборони.