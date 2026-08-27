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ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про тіла загиблих військових

Для маніпуляції, медіа окупантів перекрутили законопроєкт, який був прийнятий незадовго до цього.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про тіла загиблих військових
Фото: ЦПД/Telegram

Російська пропаганда поширює фейк про те, що в Україні нібито планують узаконити використання тіл загиблих військових, які є зниклими безвісти, для навчання студентів-медиків, з подальшим їх «списанням як хірургічних відходів».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Для створення маніпуляції медіа окупантів перекрутили суть законопроєкту №15517, який був зареєстрований напередодні.

Насправді документ містить пряму заборону на використання для навчальних чи наукових цілей тіл: невстановлених осіб (невідомих чи зниклих безвісти), військовослужбовців та представників сил безпеки і оборони, які загинули під час виконання обов’язків, та усіх померлих чи загиблих внаслідок російської збройної агресії.

"Згідно з чинними нормативами МОЗ України та Законом України «Про поховання та похоронну справу», тіла та останки померлих юридично не належать до медичних відходів і підлягають виключно похованню", - зазначили в ЦПД.

Росіяни мають на меті дискредитувати українську владу та створити ілюзію зневажливого ставлення держави до загиблих і зниклих безвісти захисників, повідомили в Центрі.

  • Росія запустила ШІ-фейк про військовослужбовців 119-ї бригади тероборони. Військові нібито "скаржаться на командування підрозділу, побори, знущання та заявляють про свою втечу з лінії бойового зіткнення". 
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