ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про тіла загиблих військових

Російська пропаганда поширює фейк про те, що в Україні нібито планують узаконити використання тіл загиблих військових, які є зниклими безвісти, для навчання студентів-медиків, з подальшим їх «списанням як хірургічних відходів».
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Для створення маніпуляції медіа окупантів перекрутили суть законопроєкту №15517, який був зареєстрований напередодні.
Насправді документ містить пряму заборону на використання для навчальних чи наукових цілей тіл: невстановлених осіб (невідомих чи зниклих безвісти), військовослужбовців та представників сил безпеки і оборони, які загинули під час виконання обов’язків, та усіх померлих чи загиблих внаслідок російської збройної агресії.
"Згідно з чинними нормативами МОЗ України та Законом України «Про поховання та похоронну справу», тіла та останки померлих юридично не належать до медичних відходів і підлягають виключно похованню", - зазначили в ЦПД.
Росіяни мають на меті дискредитувати українську владу та створити ілюзію зневажливого ставлення держави до загиблих і зниклих безвісти захисників, повідомили в Центрі.
- Росія запустила ШІ-фейк про військовослужбовців 119-ї бригади тероборони. Військові нібито "скаржаться на командування підрозділу, побори, знущання та заявляють про свою втечу з лінії бойового зіткнення".