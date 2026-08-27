Вісім людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Майже 40 разів росіяни атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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Майже 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Вісім людей дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені ліцей, коледж, магазини, багатоквартирний будинок, автівки. Через ворожий удар по середмістю Нікополя постраждали шестеро людей. Троє в лікарні. Ще троє лікуватимуться амбулаторно.

Двоє людей поранені внаслідок атак у Покровській громаді. 65-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Чоловік 59 років лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Петропавлівська громади. Понівечені приватні оселі.