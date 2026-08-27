Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоВійна

Вісім людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Майже 40 разів росіяни атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Вісім людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Майже 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Вісім людей дістали поранень. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені ліцей, коледж, магазини, багатоквартирний будинок, автівки. Через ворожий удар по середмістю Нікополя постраждали шестеро людей. Троє в лікарні. Ще троє лікуватимуться амбулаторно. 

Двоє людей поранені внаслідок атак у Покровській громаді. 65-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Чоловік 59 років лікуватиметься амбулаторно. 

На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Петропавлівська громади. Понівечені приватні оселі.

  • Російські війська вдень обстріляли центральну частину Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок артилерійської атаки поранень зазнали п’ятеро людей.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies