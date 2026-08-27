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Усі платні зали очікування на вокзалах країни працюватимуть безкоштовно до ранку п'ятниці, - УЗ

Через загрозу балістики та російських "шахедів" сталися суттєві зміщення у графіках руху поїздів.

Усі платні зали очікування на вокзалах країни працюватимуть безкоштовно до ранку п'ятниці, - УЗ
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Усі платні зали очікування на залізничних вокзалах країни до ранку п'ятниці працюватимуть безкоштовно.

Про це повідомила Укрзалізниця

"Через загрозу балістики та атаки реактивних «шахедів» сьогодні маємо суттєві зміщення у графіках руху поїздів. Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка руху та безпечним рухом поїздів, вокзали залишаються відкритими для пасажирів. Усі платні зали очікування на вокзалах доступні безкоштовно для всіх пасажирів, зокрема для родин із дітьми, людей старшого віку та кожного, хто вимушений чекати на свій поїзд", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається також , що для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють "Пункти незламності", де можна зарядити пристрої. 

Як повідомлялося, через масові російські обстріли у низці областей сьогодні затримуються кілька десятків поїздів: йдеться про близько 90 рейсів. Затримки в дорозі сягають кількох годин, найдовше - 17 годин.

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