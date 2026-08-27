Російський дрон вдарив по торговельному центру в Харкові: є загиблий (оновлено)

Є інформація про ще щонайменше 4 постраждалих.

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Російські військові атакували Основ’янський район Харкова бойовим безпілотником. За попередніми даними, влучання сталося у торговельний центр.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їхня кількість і стан уточнюються", – написав Терехов.

Згодом міський голова уточнив: наразі йдеться про 3 потерпілих, один з них у вкрай важкому стані. Станом на 13:10 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оновив інформацію: внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще 4 людей – травмовані.

На місці працюють екстрені служби та провели евакуацію людей. Ліквідація наслідків триває.

Зазначимо, напередодні росіяни вдарили по бізнес-центру у Лозовій, що на Харківщині. Внаслідок атаки будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. 10 людей поранені, деякі з них у важкому стані.