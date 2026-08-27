У Києві від початку повномасштабної війни народилося більше 86 тисяч дітей

У Києві від початку повномасштабного вторгнення Росії і станом на 20 серпня 2026 року народилося 86 526 дітей. Серед них - 44 579 хлопчиків та 41 947 дівчаток, із них - 1 468 двійні та 14 - трійні.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА.
“Кожна дитина, яка народилася в Києві під час повномасштабної війни, є символом віри українців у перемогу та їхньої незламності. Наші медики навчилися працювати в надекстремальних умовах. Усі комунальні пологові будинки та перинатальні центри сьогодні мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу у критичних ситуаціях. Навіть під час найдовших повітряних тривог ми продовжуємо робити все можливе, щоб захистити життя і здоров’я мам та їхніх дітей”, — наголосила директорка Департаменту Тетяна Мостепан.
УКМДА також зазначили, що за 35 років незалежності - із 1991-го до 20 серпня 2026 року - і Києві народилося майже 954 780 тисяч дітей.
- Як повідомлялося, протягом січня - червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період довоєнного, 2021-го року.
- За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, за відсутності змін чисельність населення України в кордонах 1991 року може знизитися до 28,9 млн осіб на 1 січня 2041-го і до 25,2 – на 1 січня 2051-го.