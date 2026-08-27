Російська атака знищила розподільчі центри "Будинку іграшок" та COMFY

Постраждалих серед співробітників немає, команди перебували в укриттях.

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У ніч проти 27 серпня російська атака знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок". Також під удар потрапив розподільчий центр мережі магазинів електроніки COMFY на Київщині. Працівники обох компаній не постраждали.

Про знищення логістичного центру "Будинку іграшок" повідомила СЕО компанії Марія Назаренко в Instagram.

Там зберігалася значна частина товару, який щодня звідти відправляли клієнтам у різні регіони України.

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"Розподільчий центр – важлива частина великої системи, тому сьогоднішнє влучання може вплинути на частину наших процесів", – написала Назаренко.

Водночас усі магазини мережі та онлайн-магазин продовжують працювати. Клієнтів попередили про можливі затримки з доставкою замовлень.

Про атаку на логістичний об’єкт COMFY розповів її СЕО Геннадій Вербиленко у Facebook. За його словами, російський безпілотник цілеспрямовано вдарив по розподільчому центру компанії на Київщині.

"Усі наші колеги неушкоджені. Заздалегідь підготовлені укриття захистили команду. Це головне", – повідомив Вербиленко.

Він додав, що COMFY продовжує роботу: команди залишаються на зв’язку, магазини та онлайн-канали працюють, а замовлення виконують у посиленому режимі. Контакт-центр також продовжує консультувати клієнтів.