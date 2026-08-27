Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська атака знищила розподільчі центри "Будинку іграшок" та COMFY

Постраждалих серед співробітників немає, команди перебували в укриттях.

Російська атака знищила розподільчі центри "Будинку іграшок" та COMFY
Атаковано розподільчий склад COMFY
Фото: Геннадій Вербиленко

У ніч проти 27 серпня російська атака знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок". Також під удар потрапив розподільчий центр мережі магазинів електроніки COMFY на Київщині. Працівники обох компаній не постраждали.

Про знищення логістичного центру "Будинку іграшок" повідомила СЕО компанії Марія Назаренко в Instagram. 

Там зберігалася значна частина товару, який щодня звідти відправляли клієнтам у різні регіони України.

Реклама

"Розподільчий центр – важлива частина великої системи, тому сьогоднішнє влучання може вплинути на частину наших процесів", – написала Назаренко.

Водночас усі магазини мережі та онлайн-магазин продовжують працювати. Клієнтів попередили про можливі затримки з доставкою замовлень.

Про атаку на логістичний об’єкт COMFY розповів її СЕО Геннадій Вербиленко у Facebook. За його словами, російський безпілотник цілеспрямовано вдарив по розподільчому центру компанії на Київщині.

"Усі наші колеги неушкоджені. Заздалегідь підготовлені укриття захистили команду. Це головне", – повідомив Вербиленко.

Він додав, що COMFY продовжує роботу: команди залишаються на зв’язку, магазини та онлайн-канали працюють, а замовлення виконують у посиленому режимі. Контакт-центр також продовжує консультувати клієнтів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies