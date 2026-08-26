Окупанти вдарили по бізнес-центру в Лозовій: постраждали 10 людей

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Вдень, 26 серпня, росіяни атакували Лозову на Харківщині. Ворог вдарив по бізнес-центру в щільній житловій забудові. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Внаслідок атаки будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки.

"Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади", - зазначив Сергій Зеленський.

10 людей поранені, деякі з них у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Більше деталей згодом.

Мер Лозової закликав не ігнорувати сигнали тривоги та забирати дітей з відкритих ділянок. А також не збігатися на місце прильотів через ймовірність повторних ударів.