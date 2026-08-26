Зсуви на кордоні між Тибетом і Непалом: зникли безвісти понад пів сотні українців (оновлено)

На «гарячу лінію» МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з нашими співгромадянами.

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повені і зсув на кордоні між Тибетом і Непалом

Посольства України в Індії і КНР звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Спершу міністерство отримало два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге - про втрату зв'язку з громадянином України.

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Оновлення. Станом на 21.45 МЗС повідомило про понад пів сотні українців, яких вважають зниклими безвісти.

«До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв’язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадяни України. Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян», - заявило відомство.

Міністерство додало, що поки немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

Крім того, на «гарячу лінію» МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з нашими співгромадянами.

На місці інциденту працює почесний консул України в Непалі. МЗС, Департамент консульської служби і посольства працюють над отриманням інформації та взаємодією з родинами громадян, з якими немає заʼязку.