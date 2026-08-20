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Сибіга: Росія під час нічної атаки знову порушила повітряний простір Молдови та Румунії

Під ударом також опинився пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні.

Сибіга: Росія під час нічної атаки знову порушила повітряний простір Молдови та Румунії
Глава МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Під час нічної атаки по Україні Росія знову порушила повітряний простір Молдови та Румунії. Крім того, під ударом опинився пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х. За його словами, такі випадки не є поодинокими. 

"Держава-агресор дедалі більше випробовує рішучість НАТО та її партнерів, порушуючи суверенітет сусідніх держав і свідомо розширюючи ризики, спричинені її війною, далеко за межі України", – написав міністр.

Глава МЗС додав, що Україна координує подальші дії з міністрами закордонних справ Молдови та Румунії Міхаєм Попшоєм та Оаною Цою. За його словами, сторони працюють над посиленням регіональної відповіді на дії Росії.

Ці питання планують порушити під час майбутнього саміту "Одеського трикутника". Серед пріоритетів – посилення регіональної безпеки, захист критичної інфраструктури та забезпечення відповідальності Росії за її агресивні дії.

  • У ніч на 20 серпня російський дрон типу "Герань" залетів у повітряний простір Молдови, а потім покинув його у напрямку України. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Політ пройшов під час повітряної атаки Російської Федерації на Україну цієї ночі, безпілотник був у повітряному просторі Молдови близько 6 хвилин.
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