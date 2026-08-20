Трамп оголосив про "нищівну економічну операцію" проти Ірану

Також Білий дім попередив про наслідки для країн, які підтримують Тегеран.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної економічної кампанії проти Ірану. Він назвав її "найбільш нищівною економічною операцією", яку коли-небудь застосовували проти будь-якої країни, та попередив про серйозні наслідки для держав, які продовжать підтримувати Тегеран.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами президента США, Іран не скористався можливостями для укладення угоди з Вашингтоном. Тепер, заявив він, на країну чекають "економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу".

Трамп також заявив, що будь-яка країна, яка дозволятиме своїм фінансовим установам, компаніям, аеропортам чи державним структурам підтримувати Іран, сама зіткнеться з "величезними економічними наслідками".

Серед заходів, які, за словами Трампа, мають припинитися, він назвав контрабанду іранської нафти, валютні операції, грошові перекази, діяльність обмінних пунктів, використання суднових реєстрів та підставних компаній.

Трамп закликав союзників США об'єднатися для ізоляції Ірану. Він назвав майбутні заходи "економічним днем Д" і заявив, що вони мають послабити здатність Тегерана поширювати терор у світі. Президент США також вкотре наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

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