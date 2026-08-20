ЗМІ: Федоров збирається поїхати у США в пошуках підтримки його "виборчих" заяв

Ексміністр вважає свій меседж суголосним тому, який лунав від президента Трампа.

За інформацією The Guardian, після публікації 9-хвилинного звернення, яке фактично запустило його передвиборчу кампанію, колишній міністр оборони Михайло Федоров має намір поїхати до Сполучених Штатів.

Візит колишнього посадовця, який закликав провести в Україні вибори під час воєнного стану, може відбутися вже наступного тижня. У Вашингтоні Федоров шукатиме підтримку узятого ним курсу на "відновлення демократичного процесу".

У минулому до проведення президентських виборів в Україні закликав Дональд Трамп. Глава американської держави використовував цю риторику як засіб тиску на Володимира Зеленського у період, коли мав зі своїм українським колегою напружені відносини після скандальної зустрічі у Білому домі.

Федоров став фактично першим українським політиком, який прямо висловився на підтримку виборів під час війни. Він пояснив свою позицію тим, що складність організації голосування не повинна означати його автоматичну неможливість.