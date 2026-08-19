Верховна Рада викликала на засідання голову НБУ Андрія Пишного

Це відбулося на тлі розслідування участі державного банку в схемі з відмивання коштів на заставу.

Верховна Рада України викликала на пленарне засідання голову Національного банку Андрія Пишного. За цю ініціативу народного депутата Ярослава Железняка проголосували 155 народних депутатів.

Виклик на засідання відбувся на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинної організації, яка забезпечила внесення застави за ексміністра Германа Галущенка. Слідство вважає, що для реалізації схеми використали державний «Сенс Банк».

До складу злочинної організації, за версією НАБУ, входили заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, один з екснардепів, що на перехоплених аудіо фігурує як Максим (ймовірно, Микитась), голова правління «Сенс Банку» і голова наглядової ради цього банку. Операцію з викриття в НАБУ назвали «Форест Гамп».

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Метою схеми було внести 150 мільйонів гривень застави за фігуранта справи «Мідас». Нелегальні кошти привезли учасникам схеми машиною. Їх розділили на чотири транші і поступово легалізували через підконтрольні фірми і фізичних осіб.

Нещодавно агентство Bloomberg з'ясувало, що у владі обговорювали ідею відставки голови НБУ Андрія Пишного. Джерела LB підтвердили, що президент теоретично розглядав такий варіант, але станом на початок серпня відмовився від нього.

Пишний вже мав виклик до ВР у травні. Він пояснював депутатам зарплати членів наглядових рад.