Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаПолітика

Рада не дозволила народним депутатам Шипайлу і Жупанину скласти мандат

«Зайти легше, ніж вийти», пожартував спікер. 

Рада не дозволила народним депутатам Шипайлу і Жупанину скласти мандат
Фото: Верховна Рада

Верховна Рада не дозволила скласти мандат народним депутатам «Слуги народу» Андрію Жупанину і Остапу Шипайлу. За рішення по Жупанину проголосували 211 депутатів з 226 мінімально необхідних. За відставку Шипайла дали голоси 218 депутатів, стало відомо з трансляції. 

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи це, пожартував, що «зайти легше, ніж вийти». 

Заяви про складання мандатів від нардепів надійшли вчора. 

За інформацією LB, прохання про складання депутатських повноважень загалом подали близько 20 народних обранців. Один зі співрозмовників сказав, що у фракції існує принципова позиція не відпускати мажоритарних нардепів.

Андрій Жупанин – заступник голови Комітету ВР з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, член Виконавчого комітету Національної парламентської групи в Міжпарламентському Союзі, учасник Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Нідерландів, секретар групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Казахстан, член групи з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина, член групи з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою, групи з міжпарламентських зв’язків з Швейцарською Конфедерацією, групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Словенія, групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея, групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. 

Остап Шипайло – член Комітету з питань економічного розвитку. Згідно з інформацією на сайті «Слуги народу», закінчив Львівський національний університеті імені Івана Франка за спеціальністю «менеджмент організацій», а також Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «правове регулювання організації державного управління та місцевого самоврядування». Юрист. Очолював ТОВ «Карпатбуд Девелопмент» та дочірнє підприємство «Львівська енергетична». Обіймав керівні посади у різних компаніях.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies