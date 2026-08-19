Джерела: НАБУ проводить слідчі дії в заступниці голови ОП Ірини Мудрої

За інформацією джерел LB, слідчі дії Національного антикорбюро, про які воно повідомило сьогодні вранці, проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Офіційно особи фігурантів справи антикорупційні органи поки не розкривали.

У повідомленні Бюро, опублікованому вранці 19 серпня, зазначили, що «НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб». Джерела LB повідомили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.

Слідчі дії стосуються одразу кількох колишніх і нинішніх представників політсили: Максима Микитася, який уже є підозрюваним в іншій справі, та чинного нардепа Вадима Столара.