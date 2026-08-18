Федоров опублікував відеозвернення «про корупцію, кризу управління та Україну, яку ми маємо побудувати»

Колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував відеозвернення. Він вважає, що в Україні є криза управління, а корупція становить особливо велику загрозу через війну. Ексурядовцеь переконаний, що потрібно відповісти на питання: як має функціонувати держава, якщо війна триває роками, і якщо війна ще триватиме роками, «чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу».

Фактично він заявив про необхідність проведення виборів в умовах війни. «Це складно», сказав Федоров, бо потрібно забезпечити право голосу військових, українців за кордоном, незалежність виборчих інституцій і довіру до результату.

Але, думає він, це не неможливо. Федоров сказав, що управління Верховною Радою має будуватися на цінностях і принципах, а не власних приватних інтересах в оборонці, фармі, гральному бізнесі. На цих словах демонстрували кадри з керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

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«Якщо ти отримав повноваження – відповідай за результат, якщо ти отримав бюджет – покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду – поясни, яких результатів ти досяг», – сказав він.

Федоров вважає, що в Україні потрібно ухвалити новий суспільний договір і не дозволити старій системі забрати в українців надію.

«Україна може одночасно воювати і залишатися демократією. Вибори – це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і каже: "ось ми це зробили, тепер ви вирішуйте, чи довіряєте нам далі". І саме цей момент відрізняє демократичну державу від держави, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати», – сказав він.

Ексміністр додав, що не потрібно дозволяти Владіміру Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати владу.

Звернення опубліковано в день подання президентом на посаду керівника МО Євгенія Хмари.

Контекст

У липні президент Володимир Зеленський несподівано заявив про плани оновити уряд. Замість Юлії Свириденко Кабмін очолив Сергій Корецький, який керував «Нафтогазом». Президент сказав, що він є найбільш підготовленим для посади прем'єра в контексті підготовки до дуже важкої зими. Деякі міністри зберегли свої посади в новому уряді, але не міністр оборони Михайло Федоров. Після семи місяців роботи президент вирішив не вносити його кандидатуру для повторного призначення.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а згодом уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

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Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. З 16 липня в містах України тривають протести з вимогою повернути Федорова до міністерства оборони.

Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.

Збройні Сили отримали нового головнокомандувача – Михайла Драпатого. Також змінився керівник Генштабу. Михайлу Федорову президент пропонував різні посади від радника до віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Однак він сказав, що згоден лише на посаду міністра оборони.

На початку серпня Федоров сказав, що не почув чіткого «ні» від президента стосовно можливості його перепризначення. Він додав, що дедлайном для подальших кар'єрних рішень визначив 17-18 серпня – день повернення Верховної Ради до роботи після перерви у місяць.

Сьогодні Верховна Рада відновила пленарні засідання, а президент вніс кандидатуру Євгенія Хмари для призначення міністром оборони.

Тема виборів під час війни

Питання можливості проведення виборів до завершення воєнного стану піднімали кілька разів. Зокрема, з ініціативи США. Зараз проведення виборів в умовах воєнного стану неможливо законодавчо, але можна ухвалити відповідні зміни, оскільки вони не стосуються Конституції. Україна наголошувала, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Володимир Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці. Він коментував цю тему у зв'язку тим, що питання необхідності виборів в Україні піднімали американські партнери: «якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни».

Схожу думку висловлював і перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який казав, що вибори під час короткострокового перемир'я неможливі.