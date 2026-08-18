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Міністр фінансів представив у Раді проєкт нового Митного кодексу

Документ гармонізує українське законодавство з європейським, що є вимогою для вступу до Євросоюзу і надання подальшої фінансової підтримки. 

Міністр фінансів представив у Раді проєкт нового Митного кодексу
Сергій Марченко
Фото: скриншот трансляції

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт нового Митного кодексу. Він покликаний гармонізувати українське і європейське законодавство, сказав міністр на засіданні ВР.

Від ухвалення документу залежить 1,5 млрд євро міжнародної фінансової підтримки України, сказав міністр. Проєкт запроваджує європейську термінологію і митні процедури та створення спеціального правоохоронного підрозділу митниці.

«Також цей кодекс передбачає прозорий порядок оскарження рішень митниці, повний перехід митниці в електронний формат», – сказав Сергій Марченко.

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Набрати чинності він має з 2028-го р.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев додав, що новий Митний кодекс імплементує норми ЄС до законодавства України. Комітет пропонує відкласти деякі норми, зокрема надання повноважень митним органам проводити оперативно-розшукову діяльність. Він додав, що законопроєкт не скасовує жодних чинних пільг. 

Водночас депутат Дмитро Разумков сказав, що в законопроєкт внесли норми про посилки. Як відомо, Рада готується скасувати пільгове розмитнення придбаних за кордоном товарів, оскільки це є вимогою міжнародних партнерів. 

Подальше представлення кодексу перервала чергова повітряна тривога в Києві. Після неї депутати повернулися до обговорення і провели сигнальне голосування за внесення проєкту Митного кодексу до порядку денного. За проголосували 220 депутатів при мінімально необхідних 226. Спікер Верховної Ради припинив сьогоднішнє засідання, яке кілька разів уривала повітряна тривога. 

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