Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

На тлі цих даних у Верховній Раді закликали якнайшвидше розглянути законопроєкт №10221, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за напади на медиків.

В Україні з 2022 року зафіксували 431 напад на бригади екстреної медичної допомоги, унаслідок яких постраждали 435 медичних працівників.

Він наголосив, що держава має гарантувати медикам безпеку під час виконання професійних обов’язків, а також забезпечити їм гідну оплату праці.

Приводом для чергового загострення уваги до безпеки медиків стала трагедія 29 липня у Києві. Під час проходження ВЛК чоловік із ножем смертельно поранив 55-річну лікарку-хірурга.

За словами Радуцького, ця трагедія вкотре продемонструвала гостроту проблеми. Наразі посилений кримінально-правовий захист під час виконання професійних обов’язків мають окремі категорії працівників, зокрема правоохоронці та журналісти. Для медичних працівників аналогічного спеціального механізму немає.

Законопроєкт №10221 передбачає окрему кримінальну відповідальність за погрози, насильство, тілесні ушкодження, замах на вбивство або вбивство медичних працівників під час виконання службових обов’язків. Захист також пропонують поширити на працівників екстреної медичної допомоги, аптечних закладів, фахівців із реабілітації та рятувальників.

Водночас Радуцький наголосив, що захист медиків — це не лише кримінальна відповідальність. За його словами, законодавча влада має працювати над необхідними рішеннями, а виконавча влада та міжнародні партнери — спільно шукати можливості для підвищення зарплат медичних працівників.