Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
ГоловнаЗдоров'я

431 напад на медиків зафіксували в Україні з 2022 року, — Радуцький

В Україні з 2022 року зафіксували 431 напад на бригади екстреної медичної допомоги, унаслідок яких постраждали 435 медичних працівників. 

На тлі цих даних у Верховній Раді закликали якнайшвидше розглянути законопроєкт №10221, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за напади на медиків.

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

431 напад на медиків зафіксували в Україні з 2022 року, — Радуцький
Михайло Радуцький, Голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Фото: Зоряна Стельмах

Він наголосив, що держава має гарантувати медикам безпеку під час виконання професійних обов’язків, а також забезпечити їм гідну оплату праці.

Приводом для чергового загострення уваги до безпеки медиків стала трагедія 29 липня у Києві. Під час проходження ВЛК чоловік із ножем смертельно поранив 55-річну лікарку-хірурга.

За словами Радуцького, ця трагедія вкотре продемонструвала гостроту проблеми. Наразі посилений кримінально-правовий захист під час виконання професійних обов’язків мають окремі категорії працівників, зокрема правоохоронці та журналісти. Для медичних працівників аналогічного спеціального механізму немає.

Законопроєкт №10221 передбачає окрему кримінальну відповідальність за погрози, насильство, тілесні ушкодження, замах на вбивство або вбивство медичних працівників під час виконання службових обов’язків. Захист також пропонують поширити на працівників екстреної медичної допомоги, аптечних закладів, фахівців із реабілітації та рятувальників.

Водночас Радуцький наголосив, що захист медиків — це не лише кримінальна відповідальність. За його словами, законодавча влада має працювати над необхідними рішеннями, а виконавча влада та міжнародні партнери — спільно шукати можливості для підвищення зарплат медичних працівників.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies