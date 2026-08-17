Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам — не нижче середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам — не нижче середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаЗдоров'я

Працівників АЗС у Полтаві навчатимуть надавати домедичну допомогу

У Полтаві працівників автозаправних станцій навчатимуть надавати домедичну допомогу.

Також під час навчань їх планують підготувати до дій у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Полтавській міській раді після зустрічі з керівниками та представниками АЗС.

Працівників АЗС у Полтаві навчатимуть надавати домедичну допомогу
Фото: Facebook-сторінка Сергія Корецького

У нараді взяли участь секретар міської ради Катерина Ямщикова, начальник Полтавського районного управління ДСНС Сергій Пругло та представники міського департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

Під час зустрічі обговорили забезпечення безперебійної роботи АЗС, а також заходи для захисту працівників і відвідувачів станцій у разі обстрілів.

Зокрема, сторони домовилися організувати для працівників АЗС навчання з надання домедичної допомоги.

У міськраді зазначили, що такі навички мають допомогти працівникам швидко реагувати у випадку поранень або інших надзвичайних ситуацій до прибуття екстрених служб.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies