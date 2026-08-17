Працівників АЗС у Полтаві навчатимуть надавати домедичну допомогу

У Полтаві працівників автозаправних станцій навчатимуть надавати домедичну допомогу.

Також під час навчань їх планують підготувати до дій у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Полтавській міській раді після зустрічі з керівниками та представниками АЗС.