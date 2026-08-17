Працівників АЗС у Полтаві навчатимуть надавати домедичну допомогу

У нараді взяли участь секретар міської ради Катерина Ямщикова, начальник Полтавського районного управління ДСНС Сергій Пругло та представники міського департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи.
Під час зустрічі обговорили забезпечення безперебійної роботи АЗС, а також заходи для захисту працівників і відвідувачів станцій у разі обстрілів.
Зокрема, сторони домовилися організувати для працівників АЗС навчання з надання домедичної допомоги.
У міськраді зазначили, що такі навички мають допомогти працівникам швидко реагувати у випадку поранень або інших надзвичайних ситуацій до прибуття екстрених служб.