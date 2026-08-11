Texty.org: в Україні діє система продажу дієтичних добавок і косметичних засобів під виглядом ліків

В Україні діє система продажу дієтичних добавок і косметичних засобів без доведеної ефективності під виглядом ліків. Для привернення уваги до продукції використовують фейкові новинні сайти з дезінформацією, а потенційних покупців знаходять через клікбейтні сторінки в соцмережах, пишуть Texty.org.

Реклама на сторінках у Facebook веде до примітивних сайтів, що імітують новинні. Там є нативна реклама, адаптована до інтересів читачів. Зокрема, оголошення про «цілющі» ліки.

«Сайти з продажу “чудодійних” засобів маскуються під сайти державних медичних установ, інформаційних агенцій чи відомих медіа (“Центр громадського здоровʼя”, “УНІАН”, програма “Факти” від ICTV, “ТСН”, “1+1”, “24 канал”, “Суспільне Культура”, “Трибуна”, “Державний центр урології МОЗ України” тощо). Ми виявили більше, ніж півсотні схожих сайтів, що належать до трьох різних мереж. Від пошуку Google ці сайти приховані – вони доступні лише за кліком у рекламних блоках MGID та Adskeeper, таргетованих на певну аудиторію», – йдеться у матеріалі.

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Фото: Texty.org Реклама засобів

Фото: Texty.org Реклама засобів

Для переконування в цінності продукції створили фейкові інтерв'ю журналістів з відомими лікарями, вигадки про соцпрограми і розіграші. Часто повторюються такі сюжети: відомий лікар «розкриває правду про аптечну мафію» і радить дієвий препарат, студент винайшов диво-ліки, знаменитість розповідає про одужання завдяки цьому засобу.

Фото: Texty.org Реклама засобів

На сайті, що просуває краплі для очей «Офтальмізол», є стаття про те, що їх нібито винайшов український студент Денис Грінчук. В нього нібито осліпла бабця, він винайшов ліки, які пройшли успішні випробування в Національному фармацевтичному університеті (насправді там про це нічого не чули), і про американських інвесторів, що начебто пропонували студенту півмільйона доларів за його «метод».

На іншому сайті цей же препарат просувається через вигадане інтерв’ю журналістки 1+1 Наталії Мосейчук з головлікарем з Дніпра Сергієм Риженком. Інше інтерв’ю Риженка вигадали для реклами очних крапель Optilix – його начебто бере інша відома журналістка Алла Мазур. Журналістка в коментарі Texty.org заперечила причетність до публікації і зазначила, що її ім'я не вперше використовують таким чином.

Після отримання номеру телефону за формою у рекламі потенційному покупцю починають дзвонити з кол-центрів.

Журналісти поспілкувалися з операторами, що продавали краплі Optilix для покращення зору та засіб від грибка «Мікореліф».

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«Обоє енергійно представлялися лікарями, спочатку цікавилися скаргами на здоровʼя, потім пояснювали, що до обіцяної на сайті “безкоштовної програми” потрібно купити кілька упаковок ліків для “повного курсу”, щоб була “гарантія на 5 (7) років”. Ціна питання – 5-6 тисяч гривень за 5-6-7 упаковок, але знижується, якщо клієнт не купує одразу», – йдеться у матеріалі.

На запитання хто виробник і який склад оператори намагаються не відповідати. Один раз відмовитися від покупки недостатньо – оператори зателефонують щонайменше іще тричі упродовж кількох днів і спробують дотиснути потенційного клієнта. Обидва засоби, які продали оператори колцентрів, виробляють харківські підприємства для інших замовників, які потім їх просувають і продають.

Видання знайшло людей, які довірилися рекламі й вирішили замовити препарат. Ірина з Дніпра розповіла про те, що її стан погіршився після того, як вона почала крапати очі придбаними краплями, на які вона витратила п’ять тисяч гривень. Зрештою їй довелося робити операцію, і лише після цього зір покращився.

«Але продавці “Офтальмізолу” ще довго надокучали мені дзвінками – вимагали, щоб я купувала ще якісь препарати, хоча я їм говорила, що вже зробила операцію, і вони мені не потрібні», – додає Ірина.

Журналісти знайшли в соцмережах ще десятки подібних відгуків про ці препарати від інших людей, які розповідають схожі історії: купили 6-8 упаковок за кілька тисяч гривень, зір не покращився, або й погіршився; не могли позбутися десятків дзвінків з різних номерів від різних людей з навʼязливими аж до погроз пропозиціями замовити ще.