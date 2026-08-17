Міноборони планує оновити інфраструктуру військових медзакладів

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Також у відомстві планують посилити супровід поранених, спростити проходження військово-лікарських комісій та покращити маршрути пацієнтів.

Міністерство оборони України зосередиться на оновленні інфраструктури військових медичних закладів, де лікуються та проходять реабілітацію українські військовослужбовці.

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара та заступниця міністра оборони Любов Галан відвідали військові медичні заклади, де поспілкувалися з військовими, медичним персоналом і керівництвом установ.

За результатами візитів проблемні питання, які потребують рішень Міноборони, взяли в роботу.

«Цілі Міністерства чіткі: маємо робити все, щоб берегти життя воїнів на фронті, забезпечувати якісну медичну допомогу у разі поранення, створювати умови для повернення військових до служби після лікування та реабілітації», — сказав Хмара.

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За його словами, на постійному контролі перебуватимуть питання медичної підготовки, своєчасної евакуації та супроводу поранених у військових частинах.

Окремо під час відвідування медзакладів обговорили проходження ВЛК, маршрути пацієнтів та дотримання прав військовослужбовців на всіх етапах лікування і відновлення.

«Ми працюємо над тим, щоб шлях військового після поранення був простішим, а права дотримувалися на кожному етапі. Для цього маємо посилити супровід з боку військових частин, спростити проходження ВЛК, покращити маршрути пацієнтів. Будемо розвивати медзаклади, де захисники проходять лікування і реабілітацію, та підтримувати фахівців, які з ними працюють», — зазначила Галан.

У Міноборони планують оновлювати інфраструктуру військових медичних закладів та підтримувати медичних фахівців. Для цього відомство шукатиме додаткові ресурси, зокрема залучатиме допомогу міжнародних партнерів.

«Медичне забезпечення українських захисників потребує сучасних умов, вмотивованого та навченого персоналу», — наголосив Хмара.