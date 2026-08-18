19 громадських організацій закликали депутатів не відкладати реформу інвалідності

Відповідне спільне звернення оприлюднили після того, як 10 серпня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав правку.

На думку організацій, вона може відкласти другий етап реформи інвалідності щонайменше до 2030 року.

Реформа інвалідності в Україні розпочалася у 2024 році. Її перший, медичний етап стартував у січні 2025 року: медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) ліквідували, натомість запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), які визначають медичні показники людини.

Другий етап реформи мав передбачати оцінювання потреб людини в соціальній підтримці, зокрема для повернення до роботи. Саме його, за словами громадських організацій, правка №92 фактично переносить на 2030 рік.

«Реформа інвалідності — це не про папери і не про групи. Це про те, чи зможе людина після поранення чи хвороби повернутися додому до сім’ї, до роботи й до навчання, чи залишиться сам на сам зі своїми проблемами», — йдеться у зверненні.

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Автори звернення наголошують, що зараз підтримка людей з інвалідністю переважно зводиться до грошової виплати залежно від встановленої групи. У 2026 році державна соціальна допомога становить 2595 гривень на місяць для людей з інвалідністю I групи, 2076 гривень — II групи та 1557 гривень — III групи.

Організації вважають, що в умовах повномасштабної війни та необхідності відновлення економіки державна політика має бути спрямована не лише на виплату допомоги, а й на те, щоб людина могла максимально відновити самостійність, повернутися до роботи та отримати необхідні соціальні послуги.

Окремо підписанти звернення критикують збереження встановлення інвалідності переважно в медичній площині.

«Лікар не повинен встановлювати пандус, пристосовувати робоче місце і знаходити роботу, забезпечувати догляд вдома чи підтримане проживання», — зазначають вони.

Громадські організації закликають депутатів не підтримувати правку №92, зберегти в законі передачу оцінювання функціонування особи до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, а також вимагають від міністерства публічно представити узгоджені та реалістичні терміни подальшого впровадження реформи.

Звернення підписали 19 організацій, серед них «Пацієнти України», «Афіна. Жінки проти раку», «Свобода руху», «100% Життя», «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» та «Група активної реабілітації».